Hande Ataizi'den yaşıyla ilgili yorum yapan muhabire şaşırtan tepki! Hande Ataizi'nin Leon adında bir oğlu var...
Dinç Aydoğdu ve oğluyla Bodrum'da tatil yapan Hande Ataizi, İstanbul'a döndü. Önceki gün nişanlısıyla Nişantaşı'nda görüntülenen Ataizi'ne muhabirler yaşını hatırlattı. "47 yaşına girdiniz" diyen bir basın mensubuna, "Terbiyesiz terbiyesiz konuşma" sözleriyle şakayla takılarak, "Biz enerjileri öyle vermiyoruz, ben daha yeni 27 yaşındayım, arkadaşlarım da öyle diyor" diyen Hande Ataizi'nin oğlu sosyal medya gündeminde...
Dinç Aydoğdu ve oğluyla Bodrum'da tatil yapan Hande Ataizi, İstanbul'a döndü. Önceki gün nişanlısıyla Nişantaşı'nda görüntülenen Ataizi'ne muhabirler yaşını hatırlattı. "47 yaşına girdiniz" diyen bir basın mensubuna, "Terbiyesiz terbiyesiz konuşma" sözleriyle şakayla takılarak, "Biz enerjileri öyle vermiyoruz, ben daha yeni 27 yaşındayım, arkadaşlarım da öyle diyor" diyen Hande Ataizi'nin oğlu sosyal medya gündeminde...
Bir süredir Bodrum'da tatilde olan Hande Ataizi ile nişanlısı Dinç Aydoğdu önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Geçen hafta doğum gününü kutlayarak 47 yaşına giren oyuncu, kendisine "47 yaşına girdiniz" diyen bir basın mensubuna, "Terbiyesiz terbiyesiz konuşma" sözleriyle şakayla takılarak, "Biz enerjileri öyle vermiyoruz, ben daha yeni 27 yaşındayım, arkadaşlarım da öyle diyor" dedi.
'EN BÜYÜK HEDİYEM OĞLUM'
Ataizi, oğlu Leon'un doğum günü hediyesi olarak kendisine ne aldığı sorusuna ise "Doğum günü benim için önemli değil ama bir pasta üflemeyince de içim burkuluyor" dedi. Oyuncu, oğluyla arasında geçen konuşmayı da "Leon'a dedim ki 'Hani benim hediyem?', 'Anne hani ben senin için çok güzel büyük bir hediyeydim?' dedi. Benim için en büyük hediye onun varlığı" muhabirlerle paylaştı. İşte Hande Ataizi'nin oğlu Leon ve ünlülerin çocukları...