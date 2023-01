Halvette altına kaçırdığı ifşa edilmişti... Seren Serengil'in hedefinde bu kez Ajda Pekkan var: "Ne kadar ayıp ne kadar çirkin..."

"Halvette altına kaçırıyordu" ifşasıyla olay olmuştu... Seren Serengil'in hedefinde bu kez Ajda Pekkan var.Seren Serengil'in yorumculuk yaptıpı programdan ayrılması sonrasıı yaşananlar dallanıp, budaklanmaya devam ederken Seren Serengil Instagram'dan bu kez de Ajda Pekkan'ın üzerindeki kıyafetiyle ilgili yaptığı paylaşımla dikkat çekti.Peş peşe paylaşımlar yapan Seren Serengil, kıyafetini izinsiz Ajda Pekkan'a giydirdikleri için tepki gösterdi."Ne kadar ayıp, ne kadar çirkin" diyen Seren Serengil dikkat çeken açıklamalarda bulundu."Ajda'm, o siteden aynı tulumu bir daha ısmarlayacağım ve benim tulumumu ona giydirdiğini o kumaşın aynı kumaş olduğunu görecek. Sakın para ödeme Ajda'm benim sana hediyem olsun. Hepsinin yazışmaları bende mevcuttur... Bu kadın şu anda bana ve aileme hakaret eden kişininde çok yakın arkadaşıdır.""Bir gün önce çocuğunun fotoğraflarını koymuştu..Ben anlamadım bu insanların tümüne iyilikler yaptım sadece hayat şekillerini tasvip etmediğim için görüşmeyi kestim nedir bu düşmanlık anlamadım... Elbiselerimi başkalarına verecek kadar artık."

Deniz Akkaya'nın yaptığı açıklamalar gündemi epey meşgul ederken bir yandan da Seren Serengil'in yerine gelen isim de belli oldu. Tüm bunların ardından Seren Serengil'den beklenen paylaşımlar gelmeye başladı. Bir süredir partnerleriyle arası bozuk olan Serengil'in Avukat Feyza Altun ile telefon konuşmalarının ortaya çıkması ise yapımcısıyla arasını bozdu. Serengil tarafından sızdırıldığı iddia edilen kayıtlarda; yapımcı Bilal Özbilge'yi 'yasaklı madde kullanan' kişi durumuna düştü. İddiaların ardı arkası kesilmezken Seren Serengil'in Bilal Özbilge'yi kovdurup yerine kendi yapımcısını getirmek istediği öne sürüldü. İddiaya göre; Ebru Yaşar ile arası iyi olmayan Serengil'in programında şarkıcıyla ilgili bir haber yayınlatmak istememesi de bardağı taşıran son damla oldu.

Tartışmanın kısa sürede büyüdüğü ve Özbilge'nin Serengil'in üzerine yürüdüğü sosyal medyada konuşulan iddialar arasında yer aldı.Tüm bunlar yaşanırken Seren Serengil, rahatsızlıklarından dolayı bir kez canlı yayını terk etmek zorunda kaldı. Hipertansiyon hastası olan Serengil, canlı yayında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Yaşananlar nedeniyle hastanelik olan Seren Serengil'in Instagram hesabından paylaşım yapan sevgilisi Mustafa Rahman Tohma, ünlü ismin şuur bulanıklığı yaşadığını söyledi. Tohma, şu ifadeleri kullandı: "Sabah gayet iyiydi. İşine gitti ama yine ne olduysa tansiyonu 18/10. Şu an şuuru bulanık. Bir ayda 3 kez hastanelik oldu. Kendine gelince ne olduğunu öğreneceğim ve sizlerle paylaşacağım"

Seren Serengil, hastaneye kaldırıldığı günün ertesinde programda yer almadı. Haliyle sonrasında 'Kovuldu" dedikodularının ardı arkası kesilmedi. 2-3 günlük sessizliğin ardından Serengil, Instagram hesabından yaptığı bir açıklamayla programa veda ettiğini duyurdu. Seren Serengil Instagram üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Uzun zamandır süregelen bir takım olaylarla birlikte her sabah Beyaz TV'de yorumculuğunu yapmakta olduğum "Söylemezsem Olmaz" isimli programda bu sabah itibarıyla tüm yasal haklarımı saklı tutarak ayrılmış bulunmaktayım. Programdaki diğer yorumcular ve yapımcı tarafından uğradığım sözlü, psikolojik şiddet ve mobbing nedeniyle kişilik haklarımın, kamuoyu önündeki itibarımın, ismimin marka değerinin ve siz sayın izleyicilerimin gözündeki varlığımın zarar görmemesi adına bu kararı almış bulunmaktayım.Kanal yönetimine, daha önce programda kalma konusunda ısrarcı olan ve ayrılma kararımdan beni vazgeçiren, kendisine duyduğum saygı, bazı şeylerin değişeceğine duyduğum güven ve kendisinin hatırı için bir süre daha bu duruma katlandığım kanal sahibimiz Sayın Osman Gökçek'e ve siz değerli seyircilerime teşekkür ediyorum.Her şeye, tüm mobbing ve baskılara rağmen bütün özverim, iyi niyetim ve anlayışımla devam ettiğim programda, uzun zamandır Beyaz TV dışında başkaca bir çalışma hayatı olmamış kişileri, yapımcıyı ve diğer arkadaşlarımı da düşünerek bundan sonra başka bir yerde iş bulma imkanlarının piyasa koşulları gereği zor olduğunu bildiğimden kimsenin kazancıyla, çalışma hayatıyla ve en önemlisi de ekmeğiyle oynamak gibi bir düşüncem olamayacağından bugüne kadar birçok farklı projede yer almış birisi olarak tarafımın böyle endişeleri bulunmadığından hiç kimseyi bir tercih yapmaya zorlamaksızın sulhen çözüm üretmek için çok çabalamış olsam da katlanmak zorunda kaldığım, her gün dozu daha da artan ve son aşamada şahsıma, aileme yapılan hakaretler ve kişilik haklarıma yapılan ihlaller ile tüm bunlara yapım ekibi tarafından da göz yumulması sebebiyle daha fazla olanlara tahammülüm kalmadığından aynı zamanda bu durumdan sağlığımın da kötü yönde etkilenmesi üzerine programdan ayrıldığımı beni seven, soran, hatır bilen tüm değerli seyircilerim ve takipçilerim ile paylaşırım.En yakın zamanda sizin de beni görmek isteyeceğiniz, iş, emek ve enerjimi hak eden, saygı koşullarının korunduğu, vizyonuma uygun farklı projelerde görüşmek üzere. Şimdilik sizden kısa bir müsaade istiyorum. Anlayışınız ve desteğinin için teşekkür ederim"