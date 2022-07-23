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Halit Ergenç’in eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer Bergüzar Korel’in biricik eşi Seksenler ile Arka Sokaklar’ın yıldızıyla...

Halit Ergenç’in eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer Bergüzar Korel’in biricik eşi Seksenler ile Arka Sokaklar’ın yıldızıyla...
23.07.2022 16:43

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'MasterChef Türkiye 2022' yarışmasına katılan Dilara Kavadar'ın 2006-2009 yılları arasında 'Binbir Gece' dizisinde, Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'le birlikte kamera karşısına geçtiği ortaya çıktı. Bunun üzerine başta Binbir Gece dizisinin eski bölümleri olmak üzere yapımın başrol oyuncuları Halit Ergenç ile Bergüzar Korel de gündem oldu. Dilara Kavadar ile gündeme gelen Halit Ergenç'in hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Bergüzar Korel ile evlilikleriyle parmak ısırtan Halit Ergenç'in eski eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Halit Ergenç'in Arka Sokaklar ve Seksenler'de rol alan eski eşi kimmiş...

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Şimdilerde Bergüzar Korel ile mutlu bir evlilik sürdüren ve üçüncü kez baba olmak için gün sayan ünlü oyuncu Halit Ergenç'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

İlk evliliğini 2007 yılında yapan oyuncu hakkında araştırma yapan hayranları Ergenç'in eski eşini öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi.Halit Ergenç'in Seksenler ve Arka Sokaklar dizisinde rol alan ünlü oyuncuyla bir dönem evli olduğunu öğrenen internet kullanıcılar, ikilinin neden ayrıldığını da araştırmaya başladı. Ergenç'in eski eşinin bir röportajında evliliğine dair yaptığı açıklamalar ise dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Gizem Soysaldı, söz konusu röportajında 'Çok mutlu bir çifttik. Eylülde tanıştık, haziranda evlendik' diyerek Halit Ergenç ile birbirlerine çok aşık olduklarını söylemişti.

Soysaldı, ayrılık nedenlerini ise şöyle açıklamıştı: 'Evliliğimizin 9'uncu ayında felaket bir şey oldu. Halit babasını kaybetti, sonrasında mutsuzluklar, ölümler, depresyonlar ve en son yeğeninin intiharı. Melis'in intiharı Halit'i yıktı. Ama nasıl bir depresyon... Sevdiğim adama destek olmaya çalışıyorum. Ama tarif edemeyeceğim kadar zor günler. Gerçi bu olaylarda bile birbirimize çok aşığız. Halit her gün tahtalara vuruyor, "Sana nazar değmesin" diyor. Fakat yavaş yavaş bütün bunları taşıyamamaya başladı. Zaten geçmişiyle kavgalıydı, hayatla da kavga ediyordu ve hırsını en yakınındakinden, en sevdiği, en güvendiği insandan, yani benden aldı'

GİZEM SOYSALDI KİMDİR?
Gizem Soysaldı (d. 04 Şubat 1984), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. 4 şubat 1984'te İzmir'de doğdu. Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünün ardından Şahika Tekand Studio Oyuncuları'nda tiyatro eğitimi aldı. Çok küçük yaşlardan beri tiyatro, bale, sunuculukla uğraşan Gizem'in ilk önemli rolü 16 yaşındayken oynadığı 'Asiye Nasıl Kurtulur'daki 'Asiye' karakteridir.

Oynadığı oyunlarla Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivalinde sahneye çıkmıştır. Halen 2008 yılında dahil olduğu ' Hareket Atölyesi' ile çalışmalarını sürdürmektedir. Sinema kariyerine Malezya yapımı 'İstanbul Ben Geliyorum' adlı film ile başlayan Gizem, 'F Tipi Film'deki oyunculuğuyla kariyerinin en üst noktasına çıktı.

Son olarak 60'lı yıllarda geçen 'Büyük Sürgün' filminde rol aldı. Sunuculuğu çok sevdiğini her fırsatta belirten Gizem 'Soframız' (100 bölüm) programından sonra geçtiğimiz aylarda Rotterdam Kırmızı Lale Film Festivali ödül törenini sundu. Birçok dizide de birbirinden farklı karakterle seyirci karşısına çıkan Gizem en son 'Arka Sokaklar' ekibine bomba imha uzmanı olan sert bir komiser olarak katıldı.

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