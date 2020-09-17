Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! Eline baltayı alıp nefret kusmuş

17.09.2020 12:31

Son dakika haberi... Villasında çok ses yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran 67 yaşındaki Hüseyin M. isimli yaşlı adamı darp eden Halil Sezai, kamuoyunda büyük tepki çekerken rezalete ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. "Ezan mı okuyorsun sen?" diyerek yaşlı adamı darp eden Sezai'nin eline baltayı alarak çevredeki eşyalara da vurduğu görüldü.

Villasında çok ses yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran 67 yaşındaki Hüseyin M. isimli yaşlı adamı darp eden Halil Sezai, kamuoyunda büyük tepki çekerken rezalete ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. "Ezan mı okuyorsun sen?" diyerek yaşlı adamı darp eden Sezai'nin eline baltayı alarak çevredeki eşyalara da vurduğu görüldü.

4 SUÇTAN İFADESİ ALINACAK

Halil Sezai'nin 67 yaşındaki yaşlı adamı dövdüğü görüntülerin ortaya çıkmasının ardından, dün şarkıcı Kadıköy'deki evinden alınarak karakola götürülmüştü. İfadesi alınan Sezai serbest bırakılmıştı. Bugünse İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili bir açıklama geldi. Başsavcılık Halil Sezai'nin 4 suçtan ifadesi alınacağını belirtti.

KOLLUK KUVVETLERİNE TALİMAT VERİLDİ

Soruşturma kapsamında olayın komşu villalardaki kişiler arasında yaşandığı belirlenmiş, tarafların karşılıklı beyanları alınmış ve kolluk ekibine 'iddialar doğrultusunda delil toplanması ve akabinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza bilgi verilmesi' yönünde talimat verilmiştir. Mağdur Hüseyin Meriç isimli kişi hakkında doktor raporunda basit tıbbı müdahale ile giderilebilir nitelikte hafif şekilde yaralanma olduğunun belirtilmesi üzerine şüpheliler serbest bırakılmıştır.