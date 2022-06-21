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Hakan Hatipoğlu'ndan çok konuşulacak Nisa sözleri!

Hakan Hatipoğlu'ndan çok konuşulacak Nisa sözleri!
21.06.2022 18:07 - Son Güncelleme: 21.06.2022 18:08

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Survivor 2022 All-Star başlamadan ilk bombayı patlatmıştı Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken. Aşk yaşadıkları ortaya çıkan Survivor yarışmacılarının birlikte Dominik'e gideceklerinin açıklanması üzerinde Nisa Bölükbaşı'nın eski sevgilisi Barış Murat Yağcı ve 2020'de platonik duygular besleyen Sercan Yıldırım'ın da yarışmaya gelerek denkleme katılması büyük bir skandalın ayak sesleriydi. Nisa Bölükbaşı başarılı performansı bir kenara ilginç hal ve tavırlarıyla izleyicilerin dikkatini çekiyor büyük bir hayran kitlesi de bulunuyor. Sevgilisi Ogeday Girişken'in elenmesi sonrasında Hakan Hatipoğlu'nun yaptığı bir yorum sosyal medyanın gündeminde.

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SURVİVOR PANORAMA YORUMCULARINDAN HAKAN HATİPOĞLU'NDAN NİSA HAKKINDA AĞIR SÖZLER

Panorama yayınında Ogeday'ın vedası ve Ogeday - Nisa arasındaki ilişki hakkında yorum yapan Hakan Hatipoğlu'nun sözleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Hakan Hatipoğlu "İyice BBG evine döndü, Survivor'ın adını değiştirip Nisa'nın ilişkileri yapalım o zaman." ifadelerini kullandı.

Bu ifadeler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Nisa ve Ogeday destekçileri Hakan Hatipoğlu'nun bu sözleri sonrasında büyük eleştiride bulundular.

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