Hakan Hatipoğlu'ndan çok konuşulacak Nisa sözleri!

Survivor 2022 All-Star başlamadan ilk bombayı patlatmıştı Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken. Aşk yaşadıkları ortaya çıkan Survivor yarışmacılarının birlikte Dominik'e gideceklerinin açıklanması üzerinde Nisa Bölükbaşı'nın eski sevgilisi Barış Murat Yağcı ve 2020'de platonik duygular besleyen Sercan Yıldırım'ın da yarışmaya gelerek denkleme katılması büyük bir skandalın ayak sesleriydi. Nisa Bölükbaşı başarılı performansı bir kenara ilginç hal ve tavırlarıyla izleyicilerin dikkatini çekiyor büyük bir hayran kitlesi de bulunuyor. Sevgilisi Ogeday Girişken'in elenmesi sonrasında Hakan Hatipoğlu'nun yaptığı bir yorum sosyal medyanın gündeminde.