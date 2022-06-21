Ezgi Eyüpoğlu tatil paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı! Herkes onu konuştu

Son olarak Teşkilat dizisinde Ceren karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olmuştu. Eyüboğlu, özellikle Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkla çok konuşulmuştu. Ünlü oyuncu şimdi ise tatil paylaşımlarıyla magazin manşetlerini süsledi. Sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıkan Eyüboğlu, havuzdan, şezlongdan ve banyodan yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine topladı. Öte yandan Eyüboğlu'nun tatilini bedavaya getirdiği öne sürüldü. İşte Ezgi Eyüboğlu'nun sosyal medyaya damga vuran iddialı pozları...