Hakan Altun konserinde arbede! Bahar Şahin o anları paylaştı
Yazı Boyutu
Hakan Altun’u dinlemeye gidenler arasında yer alan ünlü oyuncu Bahar Şahin, fotoğraf çektirmek isteyen bir hayrana yapılan müdahaleyi şaşkınlıkla takip etti. Güvenlik ekiplerinin sert tavrı karşısında sessiz kalmayan Şahin, o anları cep telefonuyla kaydederek "Kavga olursa atlarım" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Eğlenceli başlayan gecenin skandal bir kavgaya dönüşmesine tanıklık eden ünlü oyuncunun bu paylaşımları, magazin gündemine bomba gibi düştü.