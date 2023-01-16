Mert Yazıcıoğlu ile Hafsanur Sancaktutan'dan olay iddia! Aşk, ayrılık, ihanet, intihar... İddialar peş peşe geliyor. Afra Saraçoğlu ile yollarını ayıran Mert Yazıcıoğlu'nun Hafsanur Sancaktutan'la sevgili olduğu ileri sürülmüş, konuyla ilgili açıklama jet hızıyla gelmişti. Önceki gün Hafsanur Sancaktutan'ın intihar ettiği ve ayrıldığı sevgilisi Deniz Can Aktaş'ı aradığı iddiası gündemde şok etkisi yaratırken bir başka iddia daha geldi. O iddiaya göre önceki gün eğlenirken görüntüsü ortaya çıkan Mert Yazıcıoğlu'nun Hafsanur Sancaktutan ile Cumartesi gecesi birlikte vakit geçirdiği yönünde. İşte detaylar...