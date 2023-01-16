Hafsanur Sancaktutan ile Mert Yazıcıoğlu'ndan olay iddia! Aşk, ayrılık, ihanet, intihar... İddialar peş peşe geliyor: "Cumartesi gecesi birlikte..."
Mert Yazıcıoğlu ile Hafsanur Sancaktutan'dan olay iddia! Aşk, ayrılık, ihanet, intihar... İddialar peş peşe geliyor. Afra Saraçoğlu ile yollarını ayıran Mert Yazıcıoğlu'nun Hafsanur Sancaktutan'la sevgili olduğu ileri sürülmüş, konuyla ilgili açıklama jet hızıyla gelmişti. Önceki gün Hafsanur Sancaktutan'ın intihar ettiği ve ayrıldığı sevgilisi Deniz Can Aktaş'ı aradığı iddiası gündemde şok etkisi yaratırken bir başka iddia daha geldi. O iddiaya göre önceki gün eğlenirken görüntüsü ortaya çıkan Mert Yazıcıoğlu'nun Hafsanur Sancaktutan ile Cumartesi gecesi birlikte vakit geçirdiği yönünde. İşte detaylar...
16.01.2023 11:05 - Son Güncelleme: 16.01.2023 11:17
"CUMARTESİ GECESİ BİRLİKTELERDİ"
Hafsanur Sancaktutan ile Mert Yazıcıoğlu'ndan olay iddia! Aşk, ayrılık, ihanet, intihar... İddialar peş peşe geliyor.
Afra Saraçoğlu yakın zamanda kendisi gibi oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile yaklaşık dört yıllık ilişkisini noktalamıştı. Ardından ihanet iddiaları aldı başını gitti. Afra'nın rol arkadaşıyla yakın tavırlarına sinirlenen Mert Yazıcıoğlu'nun da rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile samimi olduğu ileri sürüldü.
Yaşananların ardından önceki gün Mert Yazıcıoğlu'nun arkadaşlarıyla eğlendiği anlardan görüntü ortaya çıktı. O anlar sosyal medyada, "Ayrılık acısı kalmamış" yorumlarına neden oldu.