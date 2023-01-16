Hafsanur Sancaktutan ile Mert Yazıcıoğlu'ndan olay iddia! Aşk, ayrılık, ihanet, intihar... İddialar peş peşe geliyor: "Cumartesi gecesi birlikte..."

Afra Saraçoğlu yakın zamanda kendisi gibi oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile yaklaşık dört yıllık ilişkisini noktalamıştı. Ardından ihanet iddiaları aldı başını gitti. Afra'nın rol arkadaşıyla yakın tavırlarına sinirlenen Mert Yazıcıoğlu'nun da rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile samimi olduğu ileri sürüldü.