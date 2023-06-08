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Hafsanur Sancaktutan ile Deniz Can Aktaş çifti fena yakalandı | Video

Hafsanur Sancaktutan ile Deniz Can Aktaş çifti fena yakalandı | Video
08.06.2023 12:54 - Son Güncelleme: 08.06.2023 12:58

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Üç yılı aşkın ilişkilerini Aralık 2022’de bitiren Hafsanur Sancaktutan ile Deniz Can Aktaş cephesinden haber var... Oyuncu çift, geçtiğimiz sabah Caddebostan’daki bir mekanda baş başa kahvaltı yaptı.

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Son dönemin popüler oyuncularından Hafsanur Sancaktutan ile meslektaşı Deniz Can Aktaş'ın yaklaşık 3,5 yıllık aşkı, Aralık 2022'de sona ermişti.

2023 Ocak ayında ise 23 yaşındaki güzel oyuncu hakkında 'intihara teşebbüs etti' iddiaları ortaya atılmıştı.

Hafsanur Sancaktutan, bu iddiaları kesin bir dille yalanlayıp yaşadığı zehirlenme nedeniyle hastaneye kaldırıldığını söylemişti.

Bu olayın ardından bir süre sessizliğe bürünen güzel oyuncu ile Aktaş cephesinden hayranlarını sevindiren bir haber geldi.

KEYİFLİ HALLER
Hafsanur Sancaktutan ile 29 yaşındaki Deniz Can Aktaş, geçtiğimiz sabah Caddebostan'daki bir mekanda baş başa kahvaltı yaparken görüldü.

İkilinin mekandaki keyifli ve samimi halleri ise kimilerine göre aşkın yeniden başladığının kanıtıydı.

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