Melis Sezen ile Atilla Bingöl aşkına Londra şahit oldu! Güzel oyuncu Melis Sezen Londra'da aşkına böyle poz verdi...

Uzun süredir devam eden aşk orucunu Atilla Bingöl ile bozan Melis Sezen, şu sıralar aşk sarhoşu...

Ünlü işletmeciyle ilişkisini geçtiğimiz ay ilan eden 26 yaşındaki oyuncu, dizisinin final yapmasıyla tatile çıktı.

Rotaları İngiltere olan Melis Sezen ile sevgilisi, Londra'da keyifli bir tatil geçiriyor.

Ünlü çift, sosyal medyadan da birlikte poz vermek yerine ayrı ayrı fotoğraflarını paylaşmayı tercih etti.