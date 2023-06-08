Haberler Magazin Videoları Melis Sezen ile Atilla Bingöl aşkına Londra şahit oldu! Güzel oyuncu Melis Sezen Londra'da aşkına böyle poz verdi...

Melis Sezen ile Atilla Bingöl aşkına Londra şahit oldu! Güzel oyuncu Melis Sezen Londra'da aşkına böyle poz verdi...

Melis Sezen ile Atilla Bingöl aşkına Londra şahit oldu! Güzel oyuncu Melis Sezen Londra'da aşkına böyle poz verdi...
08.06.2023 12:51 - Son Güncelleme: 08.06.2023 12:51

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Kısa süredir birlikte olan Melis Sezen ile Atilla Bingöl, güzel oyuncunun dizisinin final yapmasıyla soluğu İngiltere’de aldı. Ünlü çift, sosyal medyadan da birlikte poz vermek yerine ayrı ayrı fotoğraflarını paylaşmayı tercih etti.

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Uzun süredir devam eden aşk orucunu Atilla Bingöl ile bozan Melis Sezen, şu sıralar aşk sarhoşu...

Ünlü işletmeciyle ilişkisini geçtiğimiz ay ilan eden 26 yaşındaki oyuncu, dizisinin final yapmasıyla tatile çıktı.

Rotaları İngiltere olan Melis Sezen ile sevgilisi, Londra'da keyifli bir tatil geçiriyor.

Ünlü çift, sosyal medyadan da birlikte poz vermek yerine ayrı ayrı fotoğraflarını paylaşmayı tercih etti.

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