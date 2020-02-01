Cesur pozları ve seksi sahne performanslarıyla sık sık gündeme gelen Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı Hadise sosyal medya hesabı instagram üzerinden derin dekolteli video paylaşımı yaptı. İşte Hadise'nin magazin ve sosyal medya gündemine bomba gibi düşen cesur paylaşımı...
Hadise'nin instagram'dan paylaştığı derin dekolteli videosu sosyal medyayı salladı01.02.2020 14:59
- Hadise'nin instagram'dan paylaştığı derin dekolteli videosu sosyal medyayı salladı
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