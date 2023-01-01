Haberler Magazin Videoları Hadise'nin göğüs dekolteli pozu olay! Yatağın önünde durdu yeni yıl pozunu verdi sosyal medya: "Kıbrıs yandı bu gece"

Hadise'nin göğüs dekolteli pozu olay! Yatağın önünde durdu yeni yıl pozunu verdi sosyal medya: "Kıbrıs yandı bu gece"

Hadise'nin göğüs dekolteli pozu olay! Yatağın önünde durdu yeni yıl pozunu verdi sosyal medya: "Kıbrıs yandı bu gece"
01.01.2023 11:38

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:16
Ünlü oyuncu Cihan Şimşek...
Magazin 00:25
Afra Saraçoğlu ve Mert...
Magazin 04:28
"Gecenin Ucunda" dizi setinde...
Magazin 00:26
Yeşilçam’ın gamzeli güzeliydi!...
Magazin 01:01
O Latif'in 'gönül kuşu' sır...
Magazin 02:38
Pınar Altuğ yaşına takılan...
Magazin 00:34
Gözünden sakındığı kızına...
Magazin 00:34
Müge Anlı’da tanınan Ezel...
Magazin 00:20
Georgina Rodriguez’den...
Magazin 00:36
Kısmetse Olur Furkan'dan tepki...
Magazin 00:29
Şarkıcı Sefo'ya sahnede taciz...
Magazin 00:27
Seren stüdyoyu yakacak! Arto...

Hadise'nin göğüs dekolteli pozu olay! Yatağın önünde durdu yeni yıl pozunu verdi görenler, "Kıbrıs yandı bu gece" , "Hadise şov başlasın" yorumları yaptı. 30 Nisan'da evlendiği Mehmet Dinçerler ile 30 Eylül'de boşanan ünlü şarkıcı Hadise'nin Instagram pozu sosyal medya gündeminde. Geçtiğimiz günlerde Hasan Can Kaya ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Hadise yılbaşında Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Konser öncesi paylaşım yapan ünlü şarkıcı, kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar listesinde yerini aldı.

Magazin Videoları

30 Nisan'da evlendiği Mehmet Dinçerler ile 30 Eylül'de boşanan ünlü şarkıcı Hadise'nin Instagram pozu sosyal medya gündeminde. Geçtiğimiz günlerde Hasan Can Kaya ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Hadise yılbaşında Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Konser öncesi paylaşım yapan ünlü şarkıcı, kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar listesinde yerini aldı.

SON DAKİKA