Hadise'nin göğüs dekolteli pozu olay! Yatağın önünde durdu yeni yıl pozunu verdi sosyal medya: "Kıbrıs yandı bu gece"

Hadise'nin göğüs dekolteli pozu olay! Yatağın önünde durdu yeni yıl pozunu verdi görenler, "Kıbrıs yandı bu gece" , "Hadise şov başlasın" yorumları yaptı. 30 Nisan'da evlendiği Mehmet Dinçerler ile 30 Eylül'de boşanan ünlü şarkıcı Hadise'nin Instagram pozu sosyal medya gündeminde. Geçtiğimiz günlerde Hasan Can Kaya ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Hadise yılbaşında Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Konser öncesi paylaşım yapan ünlü şarkıcı, kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar listesinde yerini aldı.