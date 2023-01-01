Hadise'nin göğüs dekolteli pozu olay! Yatağın önünde durdu yeni yıl pozunu verdi görenler: "Kıbrıs yandı bu gece"
Hadise'nin göğüs dekolteli pozu olay! Yatağın önünde durdu yeni yıl pozunu verdi görenler, "Kıbrıs yandı bu gece" , "Hadise şov başlasın" yorumları yaptı. 30 Nisan'da evlendiği Mehmet Dinçerler ile 30 Eylül'de boşanan ünlü şarkıcı Hadise'nin Instagram pozu sosyal medya gündeminde. Geçtiğimiz günlerde Hasan Can Kaya ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Hadise yılbaşında Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Konser öncesi paylaşım yapan ünlü şarkıcı, kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar listesinde yerini aldı.
01.01.2023 11:32 - Son Güncelleme: 01.01.2023 11:40
Hadise'nin göğüs dekolteli pozu olay! Yatağın önünde durdu yeni yıl pozunu verdi görenler, "Kıbrıs yandı bu gece" demeden geçmedi.
Hadise, yılbaşında Kıbrıs'ta sahne aldı. İki saat sahnede kalan Hadise, her konserinde olduğu gibi seyircisi ile sıcak diyaloglar kurup espriler yaptı.
Hadise, kendi şarkıları haricinde yerli ve yabancı cover'larla eğlenceli bir gece yaşattı. Sosyal medya paylaşımını da ihmal etmeyen Hadise konser öncesi verdiği pozlarla dikkat çekti.
HADİSE'NİN YENİ SEVGİLİSİ HASAN CAN KAYA MI?
Geçtiğimiz günlerde Mehmet Dinçerler'le beş ay evli kaldıktan sonra eylül ayında boşanan Hadise'nin, yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Şarkıcının, Hasan Can Kaya ile aşk yaşadığı magazin kulislerinde konuşuluyordu.