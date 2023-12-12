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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023, 10:18 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023, 10:28

Hadise'den sahnede kalça şovu! Gömleğini çıkarıp oynadı: İşte o anlar

Sinan Akçıl, Kaan Yıldırım gibi isimlerle aşk yaşayan Hadise, sürpriz bir şekilde nikah masasına oturduğu Mehmet Dinçerler ile 5 ay sonra boşanmıştı. Kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşulan ünlü şarkıcı Hadise'nin önceki gün ise adı Galatasaraylı futbolcu Hakim Ziyech'le anılmıştı. Tüm bunların yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı yaptığı bir paylaşım sonrası ise Ece Seçkin'in hedefindeydi. Tüm bu yaşananların ardından önceki gün sahne alan Hadise kalça dansıyla sosyal medyayı salladı bu kez. İşte haberin detayları...

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