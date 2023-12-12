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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023, 09:34 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023, 10:06

Hande Erçel ‘’Miyy’’ deyip peş peşe paylaştı! Leopar desenle kıyafetiyle bakın kime benzetildi

Uzun bir süre önce iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Erçel, leopar desenli elbisesi ile verdiği pozları Instagram hesabında art arda takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem olurken fotoğraflara yorum yağdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Erçel'e övgü yağdırırken bazıları oyuncuyu Yalan Dünya'daki Tülay karakterine benzetti. İşte Hande Erçel'in sosyal medyaya damga vuran pozları...

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