Hadise’den göğüs dekolteli cesur paylaşım! Sosyal medya onu konuştu…

Son dönemlerde Mehmet Dinçerler'le yaşadığı aşkla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Hadise, bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Marka elçisi olduğu mücevher markasının daveti için Milano'ya giden Hadise burada yaptığı paylaşımlarla adeta sosyal medyayı salladı. İlk olarak Davette verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınlayan ünlü şarkıcı, daha sonra siyah sütyeninin üzerine giydiği transparan bluzuyla çektiği bir videoyu takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Hadise'nin sosyal medyayı sallayan o paylaşımları...