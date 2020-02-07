Hadise, Cosmopolitan Dergisi'nin Şubat sayısı için yapılan çekimde yürekleri hoplattı! |Video 07.02.2020 16:52

Hadise giyimiyle eleştirilerin odağında olmaya devam ediyor. Yaptığı paylaşımlar ve giydiği kıyafetlerle dikkat çeken şarkıcı, magazin gündeminde hemen hemen her gün adından söz ettirmeyi başarıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Hadise, Cosmopolitan Dergisi'nin Şubat sayısı için yapılan çekimi için kamera karşısına geçti. İşte Hadise'nin Cosmopolitan Türkiye dergisi için verdiği cesur pozların kamera arkası görüntüleri...

O Ses Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden Hadise, 2015 yılında Murat Boz'un da kadrajda olduğu bir fotoğrafı Instagram'dan takipçileriyle paylaşmış, fotoğraf altına yazdığı yorum ise kafaları karıştırmıştı. O dönemlerde Uğur Güven'den ayrılan Hadise', O Ses Türkiye'deki partneri, bir dönem adının aşk dedikodularına karıştığı Murat Boz ile fotoğrafını paylaşıp altına 'Sus ve sadece beni dinle. Çünkü senin sevgini hissediyorum sessizlikte…' mesajını yazmış, bu not ise "Hadise ve Murat Boz ikilinin arasında aşk mı doğuyor?" gibi sorulara neden olmuştu.

Ancak Hadise, bu yorumlar karşısında sessizliğini hep korudu. O gün bu gündür Hadise - Murat Boz aşkı akıllarda soru işareti olarak günümüze kadar geldi. Yıl 2020... Şarkılarındaki başarılarının yanı sıra giyimiyle de gündeme gelen Hadise, Cosmopolitan Dergisi'ne kapak oldu. Çekimler için kamera karşısına geçen Hadise, özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla epey adından söz ettirecek gibi görünüyor.

"BEDENİMİN NASIL GÖRÜNDÜĞÜYLE ALAKALI BİR KORKU İÇİNDE OLMADIM"

Cosmopolitan Dergisi'ne verdiği röportajdan bir kesiti fotoğrafın altına yazan Hadise, "Hiçbir zaman bedenimin nasıl göründüğüyle alakalı bir korku içinde olmadım. Ayrıca kimse kimseyi beğenmek zorunda değil. Ben kendimi beğeniyorsam o noktada konu kapanıyor" dedi. Hadise'nin paylaşımı kısa sürede 268 bin beğeniye ulaştı.

Güzellik sırlarından özel hayatına kadar birçok konudan bahseden Hadise, şunları söyledi: En güçlü yanım susabilme erdemim. Hakkımda o kadar çok yalan yanlış şeyler karalanıyor ki... Bu haksızlıklar karşısında patlamaz mı insan? Ama ben patlamıyorum. Bu beni daha güçlü hissettiriyor. Annemden gelen bir özellik bu. O bana hep 'Bırak konuşsunlar sen hep sus. Başın hep dik olsun kızım' der.,

'ESTETİĞE DE KARŞI DEĞİLİM'

Güzel şarkıcı, güzellik sırlarından da şöyle bahsetti: Spor yapmayı çok seviyorum. Günde en az 8 ya da 10 km yürüyüş yapıyorum. Koşmayı da çok seviyorum. Dans ederek, yoga veya pilates yaparak zinde kalıyorum. Her gün hurma yiyorum. Hurmasız bir gün geçmez bende.Kuruyemişlerim, bademim, fındığım, fıstığım, cevizim, ve muz olmazsa olmazlarım. Bunun dışında vücudum daha güzel görünsün diye ödem masajı yaptırıyorum. Estetiğe de karşı değilim. Dozunda olabilir..." Belçika doğumlu şarkıcı, 'Takıntınız var mı' sorusuna da şu yanıtı verdi: "Yatarken terliklerimi hep düz koyarım. Asla ters durmazlar. Bir de dağınık yatakla asla evden çıkmam." 34 yaşındaki şarkıcı, kadınlara mesaj verdi: "Her türlü haksızlığa karşı yumruğu masaya vurabilmeliyiz. Kadın güçlüdür. Kadın özgürdür. Kendimizi ezdirmemeli, içimizdeki gücün farkında olmalıyız...

"KADERCİYİM"

Motivasyonumun sırrı çok basit. Sadece işime odaklanıyorum. Hayatımın bazı dönemlerinde elimde olmadan gelişen, kontrol edemediğim olaylarla karşılaşabiliyorum. Önüne geçemiyorum bazen, hakkımda çoğu zaman aslını yansıtmayan pek çok şey yazılıyor. Ciddiye alıyor muyum? Hayır. Zamanla önemsememeyi öğrendim. Çünkü hayatımın en zor dönemlerinde kendimi her daim üreterek iyileştirdim. Bazen içim kıpır kıpır oluyor ve daha fazla üretmek istiyorum. Bu aralar tam da böyle bir dönemdeyim. Şansa çok inandığımı söyleyemem. Galiba biraz kaderciyim. Hayat yolculuğumuzun biz doğmadan belirlendiğine inanıyorum.

EUROVISION DÖNEMİ İLE İLGİLİ KONUŞTU

Yarışma sürecinde ve sonrasında insanların ne kadar acımasız olabileceğini gördüm. Omuzlarıma büyük bir sorumluluk yüklendi ve ben bu yükü taşımakta zorlandım. Öyle ki, acısı iki yıl sonra çıktı.

MURAT BOZ'LA AŞK YAŞADI MI?

Hadise, hayatında olacak kişi hakkında da açıklamalarda bulundu. Meslektaşı Murat Boz ile adı her daim aşk dedikodularına karışan şarkıcı Hadise, "Benimle aynı işi yapan birini hayatımda asla istemem. Başka dalda tanınmış biriyse sıcak bakabilirim. Böyle konuşurken hatırladım 'Asla, asla deme' diye de bir cümle var. Ama yine de kararlıyım" dedi.