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Hababam Sınıfı'nın 'Çalışkan Ahmet'i yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Yeşilçam oyuncusu Ahmet Sezerel'in son hali

Hababam Sınıfı'nın 'Çalışkan Ahmet'i yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Yeşilçam oyuncusu Ahmet Sezerel'in son hali
19.06.2022 20:52 - Son Güncelleme: 19.06.2022 20:52

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Hababam Sınıfı'nın 'Çalışkan Ahmet'i yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Yeşilçam oyuncusu Ahmet Sezerel'in son hali... Şimdilerde Bodrum'da beach işleten Yeşilçam oyuncusu Ahmet Sezerel son hali ile gündeme bomba gibi düştü. Yeşilçam'ın efsane yapımlarından biri olan Hababam Sınıfı serisinde 'Çalışkan Ahmet' rolüyle hafızalara kazınan Ahmet Sezerel'in yıllar içindeki değişimi görenleri şaşıtıyor. Türk sinemasının efsane ismi Ahmet Sezerel, verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte 7'den 70'e hala herkesin ilgiyle izlediği Hababam Sınıfı serisinde 'Çalışkan Ahmet rolünü canlandıran Ahmet Sezerel ve diğer Yeşilçam oyuncularının yıllar içindeki değişimleri...

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