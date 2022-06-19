Pınar Altuğ'un süper minili elbisesiyle mest etti!

Pınar Altuğ süper mini elbisesiyle 'yine yakıyor' dedirtti sosyal medya alev aldı! Ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un Instagram'dan paylaştığı fotoğrafı gören eşi Yağmur Atacan hemen devreye girdi Pınar'ı yorumsuz bırakmadı. Altuğ, hayatımıza girdiğinde 17 yaşındaydı. Kariyerine mankenlikle başladı, sonra Türkiye Güzeli seçildi... Hafızalara 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı Meltem rolüyle kazındı. 2008 yılında evlenen ve 2009'da da Su adında bir kız çocuğu dünyaya getiren Pınar Altuğ, evliliği ile sık sık gündeme geliyor. Son olarak eşi ile arasındaki yaş farkı hakkında konuşan Pınar, sosyal medyadan paylaştığı mini elbiseli fotoğrafıyla gündeme bomba gibi düştü.