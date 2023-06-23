Güzel oyuncu Ceyda Düvenci’nin ilk eşi bakın kim! Gören şaştı kaldı

Kızı Melisa Nur Akgün'ün babası Engin Akgün ile 2008-2013 yılları arasında evli kalan Ceyda Düvenci, 2015 yılında dünyaevine girdiği Bülent Şakrak'la boşanacakları yönündeki haberlerle sık sık magazin gündeminde yer aldı. Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Düvenci'nin aşk hayatı da merak edildi. 3 evlilik yapan ünlü oyuncunun ilk eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Düvenci'nin Kurtlar Vadisi Pusu'nun yıldızıyla 2 yıl evli kaldığı ortaya çıktı. Bakın Ceyda Düvenci'nin kendisi gibi oyuncu olan ilk eşi kimmiş...