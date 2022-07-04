Güvertede aşk! Öykü Çelik yeni aşka yelken açtı!

Emlak danışmanı İsmail Berhan'dan Survivor 2021 yarışması dönüşü evlilik teklifi alan Öykü Çelik, Instagram hesabından parmağındaki alyansı paylaşmış, sevgilisinin teklifine 'Evet' dediğini açıklamıştı.

"DÜĞÜN SENEYE" DEMİŞTİ

"Düğün tarihi önümüzdeki sene diye düşünüyoruz" diyen Çelik, Survivor yarışması ile ilgili de "İyiydi ama çok zordu. Zaten zoru başarmaya gittik. Orada üç küsür ay kalabilmek bile benim için çok büyük bir başarı, oradakiler için de öyle. Aç, susuz ve özlem içerisinde kaldık. Arada bir açlıktan kelimeleri toparlayamıyorduk, konuştuğumuzu duyamıyorduk. Gelir gelmez kokoreç yedim" açıklamasını yapmıştı.Sevgilisiyle Bodrum'a tatile giden Öykü Çelik, döner dönmez sosyal medyadan ayrıldığını duyurmuşu ve açıklamasında şu satırlara yer vermişti:

İsmail Berhan Perinçekli ile söz konusu olan ilişkimiz karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde bitmiş bulunmaktadır. Sevgili basın mensubu arkadaşlar ilişkide olduğumuz dönemdeki gibi ayrılığımıza da aynı hassasiyeti göstermelerini rica ediyorum. sevgiler...

KÖŞE KAPMACA OYNADILAR

İsmail Berhan ile geçtiğimiz aylarda ilişkisini noktalayan Çelik, Bebek'te mekan çıkışı erkek arkadaşı ile görüntülenmişti. İkili arabalarını beklediği sırada karşısında gazetecileri görünce adeta köşe kapmaca oynamıştı. Birbirlerinden hemen uzaklaşan ikili farklı kaldırımlarda durup telefon ile iletişim halinde olmuşlardı.

Gazetecilerin gittiğini düşünen ikili sonrasında tekrar yan yana gelmişti. Bu kaçamak 'Acaba yeni bir aşk mı doğuyor?' havasını yaratmıştı.

YENİ SEVGİLİSİYLE İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Karın kaslarıyla gündem olan Öykü Çelik, geçtiğimiz gün Bodrum Türkbükü'nde tekne tatilinde objektiflere yansıdı.Teknenin ön kısmında beyaz bikinisiyle güneşlenen güzel oyuncu, tatilinde yalnız değildi.

SÜREKLİ ETRAFA BAKTILAR

Birlikte güneşlendiği beyefendi ile bir süre sonra yakınlaşan Öykü Çelik, yeni sevgilisi ile ilk kez görüntülendi. Uzun süre birlikte sohbet eden ve teknenin ön kısmında vakit geçiren yeni aşıklar, çok temkinliydi. Sürekli etrafına bakan Öykü Çelik ve yeni sevgilisi, bir süre sonra teknenin içine girerek dışarı çıkmadılar.