Survivor yıldızının teknede aşk dolu dakikaları bir de etrafı kolaçan edip durdular! Evliliğin kıyısında dönen Öykü Çelik yeni sevgilisiyle

"DÜĞÜN SENEYE" DEMİŞTİ

"Düğün tarihi önümüzdeki sene diye düşünüyoruz" diyen Çelik, Survivor yarışması ile ilgili de "İyiydi ama çok zordu. Zaten zoru başarmaya gittik. Orada üç küsür ay kalabilmek bile benim için çok büyük bir başarı, oradakiler için de öyle. Aç, susuz ve özlem içerisinde kaldık. Arada bir açlıktan kelimeleri toparlayamıyorduk, konuştuğumuzu duyamıyorduk. Gelir gelmez kokoreç yedim" açıklamasını yapmıştı.