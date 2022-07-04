Survivor yıldızının teknede aşk dolu dakikaları bir de etrafı kolaçan edip durdular! Evliliğin kıyısında dönen Öykü Çelik yeni sevgilisiyle
Survivor 2021'de beklenen performansı gösteremeyen ve elenen Öykü Çelik, yarışma dönüşü evlilik teklifi almıştı. Herkes Öykü Çelik'in ikinci kez nikah masasına oturmasını beklerken Öykü Çelik, emlak danışmanı İsmail Berhan'dan ayrıldığını duyurmuştu. Öykü Çelik yeni bir aşka yelken açtı.Bodrum'da görüntülenen oyuncu ve yeni sevgilisi aşk dolu anlar yaşarken kameralara yansıdı..
Emlak danışmanı İsmail Berhan'dan Survivor 2021 yarışması dönüşü evlilik teklifi alan Öykü Çelik, Instagram hesabından parmağındaki alyansı paylaşmış, sevgilisinin teklifine 'Evet' dediğini açıklamıştı.
"DÜĞÜN SENEYE" DEMİŞTİ
"Düğün tarihi önümüzdeki sene diye düşünüyoruz" diyen Çelik, Survivor yarışması ile ilgili de "İyiydi ama çok zordu. Zaten zoru başarmaya gittik. Orada üç küsür ay kalabilmek bile benim için çok büyük bir başarı, oradakiler için de öyle. Aç, susuz ve özlem içerisinde kaldık. Arada bir açlıktan kelimeleri toparlayamıyorduk, konuştuğumuzu duyamıyorduk. Gelir gelmez kokoreç yedim" açıklamasını yapmıştı.
Sevgilisiyle Bodrum'a tatile giden Öykü Çelik, döner dönmez sosyal medyadan ayrıldığını duyurmuşu ve açıklamasında şu satırlara yer vermişti:
İsmail Berhan Perinçekli ile söz konusu olan ilişkimiz karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde bitmiş bulunmaktadır. Sevgili basın mensubu arkadaşlar ilişkide olduğumuz dönemdeki gibi ayrılığımıza da aynı hassasiyeti göstermelerini rica ediyorum. sevgiler...
KÖŞE KAPMACA OYNADILAR
İsmail Berhan ile geçtiğimiz aylarda ilişkisini noktalayan Çelik, Bebek'te mekan çıkışı erkek arkadaşı ile görüntülenmişti. İkili arabalarını beklediği sırada karşısında gazetecileri görünce adeta köşe kapmaca oynamıştı. Birbirlerinden hemen uzaklaşan ikili farklı kaldırımlarda durup telefon ile iletişim halinde olmuşlardı.