Gupse Özay'ın eşi Barış Arduç'tan bebek açıklaması! Baba mı oluyor?

Son olarak Çukur dizisinde Arık Böke Erdenet karakteri ile sevenlerinin karşısına çıkan Gupse Özay'ın eşi Barış Arduç, herkesin merak ettiği 'Bebek ne zaman?' sorusuna yanıt verdi. 6 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz ağustos ayında Çeşme'de nikah masasına oturarak taçlandıran Gupse Özay ile Baruş Arduç çiftinin bebek beklediği iddia edilmişti o dönem. Önceki gün Levent'te görüntülenen oyuncu Barış Arduç evliliğine dair sorulara yanıt verirken herkesin merak ettiği bebek sorusuna da açıklık getirdi.