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Gupse Özay'ın eşi Barış Arduç'tan bebek açıklaması! Baba mı oluyor?

Gupse Özay'ın eşi Barış Arduç'tan bebek açıklaması! Baba mı oluyor?
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Son olarak Çukur dizisinde Arık Böke Erdenet karakteri ile sevenlerinin karşısına çıkan Gupse Özay'ın eşi Barış Arduç, herkesin merak ettiği 'Bebek ne zaman?' sorusuna yanıt verdi. 6 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz ağustos ayında Çeşme'de nikah masasına oturarak taçlandıran Gupse Özay ile Baruş Arduç çiftinin bebek beklediği iddia edilmişti o dönem. Önceki gün Levent'te görüntülenen oyuncu Barış Arduç evliliğine dair sorulara yanıt verirken herkesin merak ettiği bebek sorusuna da açıklık getirdi.


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