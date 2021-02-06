Müge Boz'un kardeşi Merve sosyal medya fenomeni çıktı! Akıncı'nın güzel Beste'si Müge Boz'un kardeşi meğer...

Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinin başında gelen 36 yaşındaki oyuncu Müge Boz, Akıncı dizisinin yanı sıra sosyal medyada da oldukça aktif. 36 yaşındaki oyuncu Akıncı, Leyla ile Mecnun, Melekler Korusun, Muhteşem Yüzyıl, Yalan Dünya, Çatı Kapı Aşk gibi dizilerde rol aldı. 2019 yılında basketbolcu şu anki eşi Caner Erdeniz ile evlendi. Çiftin Vina adında bir kız çocukları var. Sosyal medyanın gıptayla takip ettiği çiftin sosyal medyada oldukça aktif olduğunu söylemeye gerek bile yok. Sık sık paylaşımlar yapan güzel oyuncu ailesini paylaşmaktan geri durmuyor. Hakkındaki bilinmeyenler detaylarla gündeme gelen Müge Boz'un kardeşini görenler benzerliklerine şaşıp kalıyor.