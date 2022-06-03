Gupse Özay’ın 6 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı! Barış Arduç haftalar sonra paylaştı! Ortalık yıkıldı “Babaların en yakışıklısı”

Gupse Özay'ın 6 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı! 'Deliha' filminin setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu çift Gupse Özay ile Barış Arduç, iki yıl önce İzmir Çeşme'de dünyaevine girmişti. Ünlü çift son olarak bir röportajında "Anne olmayı çok istiyorum" diye konuşan Özay'ın 6 aylık hamile olduğu yönündeki haberlerle gündem olmuştu. Ünlü çiftten Barış Arduç, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Haftalar sonra paylaşım yapan oyuncu, adeta sosyal medyayı salladı. Arduç'a "Babaların en yakışıklısı", "Baba" yorumları yapıldı. İşte Barış Arduç'un o paylaşımı...