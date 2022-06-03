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İsmail Hacıoğlu’nun babası oğlundan da ünlüymüş! Meğer Fenerbahçe'nin eski milli futbolcusunun oğluymuş...

İsmail Hacıoğlu’nun babası oğlundan da ünlüymüş! Meğer Fenerbahçe'nin eski milli futbolcusunun oğluymuş...
03.06.2022 13:32

OTOMATİK OYNAT

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İsmail Hacıoğlu'nun babası bakın kim çıktı! Duyan küçük dilini yuttu! Oyunculuğa ilkokul 5'deyken piyeste oynayarak başlayan ve Bir İstanbul Masalı, Çocuk, Hükümsüz, Ayla, Mahkum gibi yapımlarda rol alan İsmail Hacıoğlu'nun hayatı merak edildi. Kızı Yemin'in annesi Duygu Kaya Kumarki ile 2020 yılında yollarını ayıran Hacıoğlu'nun özellikle ailesi merak edildi. 1985 tarihinde İstanbul'da Fatih'de ailesinin ilk çocuğu olarak dünyaya gelen oyuncunu babasının kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte İsmail Hacıoğlu'nun kendisinden de ünlü olan babası...

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Sergilediği oyunculuk performansıyla dikkat çeken İsmail Hacıoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

2016 yılında görkemli bir düğünle hayatını birleştirdiği Duygu Kaya Kumarki ile 2020'de 4 yıllık evliliklerini noktalama kararı alan İsmail Hacıoğlu'nun özellikle ailesi merak edildi.

Oyuncu Kardelen Hacıoğlu ile kardeş olan Hacıoğlu'nun babasının kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İSMAİL HACIOĞLU VE BABASI MEHMET HACIOĞLU

İsmail Hacıoğlu’nun babası bakın kim çıktı! Duyan küçük dilini yuttu! Meğer kendisinden de ünlü o ismin oğluymuş...

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