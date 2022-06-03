Gupse Özay’ın 6 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı! Barış Arduç haftalar sonra paylaştı! Ortalık yıkıldı “Babaların en yakışıklısı”

Arduç daha önce muhabirlerin 'bebek' sorularını yanıtlayarak, "Herkesin çocuk sevdası vardır. Biz de isteriz ama her şeyin bir zamanı var. Önce bir işlerimizi halledelim, sonra çocuk niyetimiz var. Neden olmasın? Türkiye'de doğar çocuğumuz" demişti.