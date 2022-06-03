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Haberler Magazin Gupse Özay’ın 6 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı! Barış Arduç haftalar sonra paylaştı! Ortalık yıkıldı “Babaların en yakışıklısı”

Gupse Özay’ın 6 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı! Barış Arduç haftalar sonra paylaştı! Ortalık yıkıldı “Babaların en yakışıklısı”

Gupse Özay'ın 6 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı! 'Deliha' filminin setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu çift Gupse Özay ile Barış Arduç, iki yıl önce İzmir Çeşme'de dünyaevine girmişti. Ünlü çift son olarak bir röportajında "Anne olmayı çok istiyorum" diye konuşan Özay'ın 6 aylık hamile olduğu yönündeki haberlerle gündem olmuştu. Ünlü çiftten Barış Arduç, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Haftalar sonra paylaşım yapan oyuncu, adeta sosyal medyayı salladı. Arduç'a "Babaların en yakışıklısı", "Baba" yorumları yapıldı. İşte Barış Arduç'un o paylaşımı...

03.06.2022 00:52 - Son Güncelleme: 03.06.2022 00:52
Gupse Özay’ın 6 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı! Barış Arduç haftalar sonra paylaştı! Ortalık yıkıldı “Babaların en yakışıklısı”

Gupse Özay ile Barış Arduç, başrollerini üstlendikleri Deliha filminin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı.

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Gupse Özay’ın 6 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı! Barış Arduç haftalar sonra paylaştı! Ortalık yıkıldı “Babaların en yakışıklısı”

Ünlü çift, 2020'de ise uzun süreli ilişkilerini evlilikle taçlandırmıştı. Özay ile Arduç, İzmir Çeşme'de düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girmişti.

Gupse Özay’ın 6 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı! Barış Arduç haftalar sonra paylaştı! Ortalık yıkıldı “Babaların en yakışıklısı”

Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, 'çocuk' haberleriyle de sık sık gündem olmuştu.

Gupse Özay’ın 6 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı! Barış Arduç haftalar sonra paylaştı! Ortalık yıkıldı “Babaların en yakışıklısı”

Arduç daha önce muhabirlerin 'bebek' sorularını yanıtlayarak, "Herkesin çocuk sevdası vardır. Biz de isteriz ama her şeyin bir zamanı var. Önce bir işlerimizi halledelim, sonra çocuk niyetimiz var. Neden olmasın? Türkiye'de doğar çocuğumuz" demişti.

Gupse Özay’ın 6 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı! Barış Arduç haftalar sonra paylaştı! Ortalık yıkıldı “Babaların en yakışıklısı”

Özay da konuya ilişkin açıklamasında, "Anne olmayı çok istiyorum" diye konuşmuştu.

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