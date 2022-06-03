Yeşilçam’ın Rambo'su oyuncu Sönmez Yıkılmaz cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı

Yeşilçam'da ışıkçılıktan başlayıp, kavgacı yardımcı rollerinde ve sonrasında da başrole kadar yükselen Türk sinemasının Rambosu olarak tanınan Sönmez Yıkılmaz, 72 yaşında vefat etti.

Yıkılmaz'ın cenazesinin, yarın Teşvikiye Camisi'nde kılınacak namazla son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

CÜNEYT ARKIN'DAN YÜREK YAKAN PAYLAŞIM!

Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından Yıkılmaz ile birlikte çekilen fotoğraflarını yayınlayarak şu ifadeleri kullandı: "İçimden bir parça koptu. İyi dost, Yeşilçam'ın vefakâr emekçisi, Sönmez Yıkılmaz'ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim.

Onlar olmadan Yeşilçam eksik olurdu. Karakter oyuncuları olmadan Türkiye'de film çekilmezdi. Çünkü onlar filmin kokusu, tadı, her şeyiydi. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim... Sinema camiamızın başı sağ olsun"

YILLAR ÖNCEKİ RÖPORTAJI GÜNDEME GELDİ

1000'i aşkın yapımda oynayan, 'Manisa Tarzanı', 'Silaha Yeminliydim', 'Türk Rambosu', 'Rockçı Kekolor', 'Killing Ölüm Saçıyor' filmleriyle hafızlara kazınan Sönmez Yıkılmaz'ın acı haberi sanat camiasını yasa boğarken ünlü oyuncunun yıllar önce verdiği bir röportaj tekrar gündeme geldi.

IŞIKÇILIKTAN KAVGACILIĞA

"Çeşitli pozlar çektirip film şirketlerine gönderdim. Başrol bekliyordum, küçük bir rolde oynadım. Dedim, 'Sönmez sen Yeşilçam'da iyi bir yere geleceksin, başrole çıkacaksın'. Beyoğlu hayatı başladı. Bir kovboy şapkası, bir atlet, kot pantolon ve kovboy çizmeleriyle yaz-kış Beyoğlu'yu arşınlamaya başladım. Güçlü bir fiziğim olduğu için filmciler bazen hamallık işlerine, bazen de polis-jandarma gibi rollere figüran olarak çağırıyorlardı.

O aralar ışıkçılık teklifi geldi, Erman Film'de ışıkçılık yaptım. Bir film çekiliyordu, vücutlu bir artist gelmemişti. 'Sen oynar mısın?' dediler. 'Oynarım' dedim ve oynadım. Yine küçük bir roldü, ilk kavgacılık böyle başladı. Ben ışıkçılıktan 25 lira yevmiye alıyordum, sabah 5'ten gece 2'ye kadar çalışarak. 5 dakika oynadım 100 lira aldım. Benim için büyük para. Ondan sonra kahvelerde film teklifleri gelecek diye beklemeye başladım. Kavga rollerine, tehlikeli sahnelere çağırıyorlardı. Aranan bir kavgacı olmuştum."

ZEKİ MÜREN ANISI

Sonra, 1971 senesinde Killing Ölüm Saçıyor adlı film çekilir. Sönmez Yıkılmaz başrolünü, yani Killing'i oynar. O sıralar gazeteci bir arkadaşı Sönmez'i Zeki Müren'le tanıştırır. "Geleceğin jönü, Killing Sönmez Yıkılmaz diye tanıştırdı. Konuştuk, Zeki Müren çok sevdi beni. 'Akşam evime yemeğe gel' dedi. Ben düşündüm, taşındım; saygı duyduğum bir insan, ama onun dünyası ayrı, benim dünyam ayrı. Ben yemeğe gitmedim.

Gazeteci arkadaşım bana kızdı, 'Onun elinden tuttuğu insan şöhret olur' dedi. 'O bizim sanat güneşimiz, saygı duyarız, beni mazur gör' dedim. Killing Ölüm Saçıyor benim ilk başrolüm. Film çok tuttu, iş yaptı, fakat yapımcı bana başka iş teklif etmedi. Ben artık artistler kahvesinde başrol bekliyordum. İşler geliyor, başrol diyorum, fakat başrol gelmiyor. Hep kavga rolleri. Herhalde Zeki Müren'in yemeğine gitseydim başrol teklifleri gelirdi."