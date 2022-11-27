Gupse Özay’dan eğlenceli paylaşım: ‘’Uyuyor uyuyor’’

Gupse Özay, başrolünü üstlendiği Deliha adlı filmin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Barış Arduç ile 6 yıllık ilişkilerini 2020'de evlilikle taçlandırdı. Pandemi nedeniyle sade bir törenler dünyaevine giren çift, yaklaşık 3 ay önce Jan Asya adını verdikleri kızlarını kucaklarına aldı. Doğum sonrası sosyal medya paylaşımlarına ara veren Özay, kural bozarak son halini paylaştı ve kızıyla ilgili esprili paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu. İşte Barış Arduç'un biricik eşi Gupse Özay'ın o paylaşımı...