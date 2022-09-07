Gupse Özay ‘ablacılık’ deyip karnı burnunda pozunu paylaştı!

Gupse Özay, 'Deliha' filminin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Barış Arduç ile 2020 yılında nikah masasına oturdu. İlişkilerinin gözlerden uzak yaşayan ünlü çift, geçen aylarda bebek müjdesiyle hayranlarını sevindirdi. Kız bebek bekleyen çiftten Gupse Özay, hamilelik sürecinde sosyal medya hesabında karnı burnunda pozlarını yayınlamayı ihmal etmedi. Doğuma günler kala o paylaşımlarına bir yenisini ekleyen ünlü oyuncu, son halini takipçilerinin beğenisine sundu. Özay'ın paylaşımına aralarında Filiz Akın, Merve Dizdar, Merve Özbey ve Songül Öden'in de bulunduğu çok sayıda ünlü isimden yorum geldi. İşte 9 aylık hamile olan Gupse Özay'ın son hali...