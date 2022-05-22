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Gülşen sahne kıyafetiyle yine olay oldu! Sosyal medya onu konuştu

Gülşen sahne kıyafetiyle yine olay oldu! Sosyal medya onu konuştu
22.05.2022 23:20

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Konserlerinde giydiği sahne kıyafetleriyle birçok kişi tarafından eleştiri yağmuruna tutulan şarkıcı Gülşen, o kostümlerine bir yenisini daha ekledi. Bir giyim markasıyla el sıkışan ünlü şarkıcı, kendi koleksiyonuna ait bir elbiseyle sahne aldı. "Ateşten elbise" dediği koleksiyonundan bir parçayla sahneye çıkan şarkıcı, o anlara ait karelerini Instagram hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Gülşen'in iddialı kostümünü gören sosyal medya kullanıcıları ise şarkıcıyı eleştiri yağmuruna tuttu. Kimi Gülşen'in kostümünü iç çamaşırına benzetti kimi ise "Yakışıksız ve hadsiz" ifadesini kullandı. İşte Gülşen'in sosyal medyada tepki çeken sahne kostümü...

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