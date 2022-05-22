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Yasmin Erbil’den bikinili paylaşım! O anlar sosyal medyayı salladı

Yasmin Erbil’den bikinili paylaşım! O anlar sosyal medyayı salladı
22.05.2022 19:22 - Son Güncelleme: 22.05.2022 19:51

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Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen Yasmin Erbil, tatil sezonunu açtı. Sosyal medyayı aktif kullanan Erbil, bikinili pozlarını Instagram hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Genç oyuncu, önce bikinisiyle otel odasında çektiği bir videoyu yayınladı ardından ise şezlongda sere serpe uzanarak verdiği pozları paylaştı. Erbil'in paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, bir paylaşımda kızının dekoltesine sansür uygulayan Mehmet Ali Erbil'i işaret ederek "Aman Mali görmesin" yorumunda bulundu. İşte Yasmin Erbil'in sosyal medyaya damga vuran tatil pozları...

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