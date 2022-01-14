Haberler Magazin Videoları Gülşen peş peşe paylaştı! Kasığına kadar uzanan sahne kıyafetiyle olay oldu

Gülşen peş peşe paylaştı! Kasığına kadar uzanan sahne kıyafetiyle olay oldu

Gülşen peş peşe paylaştı! Kasığına kadar uzanan sahne kıyafetiyle olay oldu
14.01.2022 00:37 - Son Güncelleme: 14.01.2022 00:48

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 02:33
Fatih Terim’den flaş paylaşım
Ana Sayfa 00:15
Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer...
Ana Sayfa 08:21
Esra Erol'da bir annenin...
Ana Sayfa 02:27
Hazine ve Maliye...
Ana Sayfa 00:28
16 yaşındaki gencin balkondan...
Ana Sayfa 00:22
Marmaray'da intihar! Raylara...
Ana Sayfa 00:21
Çiğköfte alma bahanesiyle...
Ana Sayfa 00:33
Antalya Serik'te liseli kız...
Ana Sayfa 00:49
Var Mısın Yok Musun...
Ana Sayfa 03:48
Zigana Tüneli çift tüpte 29...
Ana Sayfa 01:37
Tatlıses'ten eski sevgilisine...
Ana Sayfa 00:19
Virajı alamayan kamyonet...

Gülşen peş peşe paylaştı! Konserlerinde tercih ettiği elbiselerle sık sık gündem olan Gülşen, son olarak Ankara'da sahne aldı ve yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Ankara'da konser veren şarkıcı, sahneden karelerini Instagram hesabında yayınladı. Kasığına kadar uzanan yırtmaçlı elbisesinin altına giydiği file çoraplarla dikkat çeken Gülşen'in sahnede verdiği pozlar da en az kıyafeti kadar çok konuşuldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı, şarkıcının pozlarına yorumda bulunarak Gülşen'i eleştirdi. İşte Gülşen'in sahnede verdiği o pozlar ve gelen tepkilerden bazıları...

Magazin Videoları
SON DAKİKA