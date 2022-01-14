Gülşen peş peşe paylaştı! Kasığına kadar uzanan sahne kıyafetiyle olay oldu

Gülşen peş peşe paylaştı! Konserlerinde tercih ettiği elbiselerle sık sık gündem olan Gülşen, son olarak Ankara'da sahne aldı ve yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Ankara'da konser veren şarkıcı, sahneden karelerini Instagram hesabında yayınladı. Kasığına kadar uzanan yırtmaçlı elbisesinin altına giydiği file çoraplarla dikkat çeken Gülşen'in sahnede verdiği pozlar da en az kıyafeti kadar çok konuşuldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı, şarkıcının pozlarına yorumda bulunarak Gülşen'i eleştirdi. İşte Gülşen'in sahnede verdiği o pozlar ve gelen tepkilerden bazıları...