RAMAZAN İMSAKİYE
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Gülşen Bubikoğlu’nun son haline bakın! Gören ‘yıllar onu teğet geçmiş’ dedi

Gülşen Bubikoğlu’nun son haline bakın! Gören ‘yıllar onu teğet geçmiş’ dedi
02.04.2023 21:31

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Cici Kız, Yaz Bekarı, Ah Nerede, Evcilik Oyunu ve Gırgıriye gibi yapımlarla hafızalara kazınan Gülşen Bubikoğlu, 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Özellikle Tarık Akan ve Cüneyt Arkın ile çektiği filmlerle çok konuşulan oyuncu, performansı kadar güzelliğiyle de yıllarca adından söz ettirdi. Sosyal medya hesabında yeni bir paylaşımda bulunan Yeşilçam yıldızı, son haliyle bir kez daha kendine hayran bıraktı.

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Erken yaşta babasını kaybedince okulu bırakmak zorunda kalan Gülşen Bubikoğlu, mankenlik ve dans eğitimi aldı. Tarihler 1973'ü gösterdiğinde ise ünlü ismin hayatı tümden değişti.

Bubikoğlu, Ses Dergisi'nin açmış olduğu yarışmaya katıldı ve Necla Nazır'ın ardından ikinci oldu. Dereceye giren Bubikoğlu daha sonra Erler Film öncülüğünde Türker İnanoğlu'nun 1973 yılı yapımlı Yaban filminde başrolü oynayarak kariyerine başladı.

1974 yılında İnanoğlu ile birlikte gizli bir düğünle Kemal Utku'nun evinde evlenen Bubikoğlu; Cici Kız, Ah Nerede, Yaz Bekarı, Evcilik Oyunu, Gırgıriye gibi birçok yapımda rol aldı.

Özellikle Tarık Akan ile başrolü üstlendiği filmlerle hafızalara kazınan oyuncu, 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Performansının yanı sıra dillere destan güzelliğiyle de bir döneme damga vuran Bubikoğlu'nun son hali merak edildi.

Ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımlarını görenler ise bir kez daha hayran kalarak "Hala çok güzel" yorumunda bulundu.

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