Gülşen Bubikoğlu’nun son haline bakın! Gören ‘yıllar onu teğet geçmiş’ dedi

Cici Kız, Yaz Bekarı, Ah Nerede, Evcilik Oyunu ve Gırgıriye gibi yapımlarla hafızalara kazınan Gülşen Bubikoğlu, 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Özellikle Tarık Akan ve Cüneyt Arkın ile çektiği filmlerle çok konuşulan oyuncu, performansı kadar güzelliğiyle de yıllarca adından söz ettirdi. Sosyal medya hesabında yeni bir paylaşımda bulunan Yeşilçam yıldızı, son haliyle bir kez daha kendine hayran bıraktı.