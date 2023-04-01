Hande Erçel hem sırt hem göğüs dekolteli kıyafetiyle sosyal medyayı salladı!

Kabarık aşk listesinde şu anda evli olan birçok sosyetik güzelin yanı sıra Hadise, Merve Boluğur, Şeyma Subaşı ve sayısız yabancı mankenlerin de yer aldığı Hakan Sabancı'nın Erçel ile aşkı ilk kez TAKVİM manşetlerinde yer aldı. İlişkilerini bir süre gözlerden uzak yaşayan çift kamera karşısına geçip ilişkilerinin ciddi olduğunu ilan etti ancak anne Arzu Sabancı'nın ise bu ilişkiye mesafeli yaklaştığı öğrenilmişti. İlişkilerinin başından beri tatilde olan ikili yine tatilde. Erçel'in bu tatilin ayaklarından biri olan Milano'dan yaptığı paylaşımlar sosyal medyayı salladı.