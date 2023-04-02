RAMAZAN İMSAKİYE
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Sibel Can'ı görenler şaştı kaldı! Kiloları verdi yeni bir görüntüye kavuştu

Sibel Can'ı görenler şaştı kaldı! Kiloları verdi yeni bir görüntüye kavuştu
02.04.2023 23:34 - Son Güncelleme: 02.04.2023 23:34

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Sibel Can'ın kilo verirken ki programı: Üç ayda 10 kilo veren ve hala zayıflamaya devam eden Sibel Can'ın haftada dört gün yaşam koçunun hazırladığı yemekleri yiyerek, bir saat yürüyüş yapıp ve yüzme ile zayıfladığı öğrenildi.

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SİBEL CAN NASIL ZAYIFLADI?

Üç ayda 10 kilo veren ve hala zayıflamaya devam eden Sibel Can'ın haftada dört gün yaşam koçunun hazırladığı yemekleri yiyerek, bir saat yürüyüş yapıp ve yüzme ile zayıfladığı öğrenildi.

Her gün mutlaka ödem atıcı bir çay da içen Sibel Can'ın, yaklaşık 15 kilo verdiği, şimdilerde 55 kiloya düştüğü ve istediği kiloya inmesine çok az kaldığı konuşuluyor. 7 kilo daha vermeyi amaçlayan sanatçı, azmiyle zayıflamak isteyen hayranlarına örnek oluyor.

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