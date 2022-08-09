Gülşen Bubikoğlu 'nostalji' deyip peş peşe paylaştı!

Ses dergisinin açtığı yarışmada ikinci seçilen Gülşen Bubikoğlu, Erler Film öncülüğünde kariyerine başladı. Türker İnanoğlu yapımlı Yaban filmiyle sinemaya 'merhaba' diyen ünlü isim, sonrasında sayısız yapımda rol aldı. Tarık Akan, Cüneyt Arkın gibi birçok usta isimle başrolü paylaşan oyuncu; Evcilik Oyunu, Ah Nerede, Gırgıriye gibi yapımlarla hafızalara kazındı. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra dillere destan güzelliğiyle de gönülleri fetheden Bubikoğlu, Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdırdı. Şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam sürdüren ancak sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık sevenleriyle etkileşim kuran oyuncu, Instagram'da yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına yenisini ekledi. Nostalji bir paylaşımda bulunarak takipçilerini yıllar öncesine götüren Bubikoğlu'nun bacak dekoltesi verdiği pozu sosyal medyayı salladı. Öte yandan ünlü oyuncunun son hali dikkat çekti. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun o paylaşımı ve son hali...