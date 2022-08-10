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Sibel Can sahne kıyafetiyle dekoltede sınır tanımadı

Sibel Can sahne kıyafetiyle dekoltede sınır tanımadı
10.08.2022 00:15 - Son Güncelleme: 10.08.2022 00:19

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Çocuk yaşlarda sahneyle tanışan ve henüz 17'sindeyken assolist olan Sibel Can, sesi, güzelliği ve özel hayatıyla her dönem adından söz ettirmeyi başardı. Genç yaşta delice aşık olduğu Hakan Ural ile nikah masasına oturan ve bu evlilikten Engincan ile Melisa adında iki evladı olan şarkıcı, boşanmadan bir sene sonra Sulhi Aksüt ile dünyaevine girdi ve oğlu Emir'i kucağına aldı. Üç çocuk annesi Sibel Can, kızı ve oğullarıyla yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi. Sesiyle büyük beğeni toplayan ve eski eşi Ural tarafından 'yaşayan efsane' olarak adlandırılan Sibel Can, bu kez bambaşka bir konuyla konuşuldu. Harbiye'de konser veren sanatçının derin göğüs dekolteli kostümü sosyal medyaya damga vurdu.

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