Güllü’nün eski patronu savcılığa gitti: “’Annemi öldürmek için bir katil bulur musun’ yazısı var”

Sanatçı Güllü (Gül Tut), 26 Eylül 2025'te Yalova Çınarcık'taki evinin kapalı teras penceresinden düşerek yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Eski patronun iddiaları ve suç duyurusu

Eski patron Ferdi Aydın, 2 şahitle birlikte Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, Güllü'nün kızının cinayeti planladığı ve uyguladığı yönünde iddialarda bulunduğunu açıkladı. Aydın, şahitlerin ifadelerini ve HTS, arama kayıtlarına dair delilleri savcılığa sunduklarını belirtti.

"Annemi öldürmek için bir katil bulur musun" iddiası

Aydın, ellerinde "Annemi öldürmek için bir katil bulur musun" yazılı bir mesaj ekran görüntüsünün bulunduğunu, bunun ile birlikte bazı sözlü ifadelerin (ör. "Keşke annemi böyle öldürmeseydim, çok üzüldüm") şahitler tarafından aktarıldığını söyledi; söz konusu delillerin şahitler huzurunda savcılığa sunulduğunu kaydetti. Tüm bu iddialar, Aydın tarafından kamuoyuna aktarıldı.

Aile ve karşı hamleler

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile yakın arkadaşı hakkında daha önce kişilik haklarına yönelik linç iddiaları nedeniyle hukuki başvurular yapıldığı; avukatların kamuoyunda yer alan yayınlar hakkında suç duyurusu ve itibar koruma talepleri bulunduğu bildirildi. Soruşturma ve karşılıklı hukuki adımlar sürüyor.

Ne değişecek?

Savcılığın değerlendirmesi ve delillerin incelenmesi sonrasında soruşturmanın yönü netleşecek. Şu aşamada iddialar tarafların beyanlarına dayanıyor; hukuki süreç ve adli inceleme sonuçları kamuoyuna yol gösterici olacak.