Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya’nın müzisyen sevgilisine bakın! Sarmaş dolaş paylaşımla aşkını haykırdı

Güldür Güldür'ün Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya'nın sevgilisine bakın! Meltem Yılmazkaya, kadrosunda Aziz Aslan, Doğa Rutkay, Onur Buldu, Alper Kul gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show adlı eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyurdu. Söz konusu programda Mehtap karakteriyle izleyici karşısına çıkan Yılmazkaya, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık sevenlerinin ilgisini çekmeyi başardı. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncunun son yaptığı paylaşım ise yine çok konuşuldu. Ünlü oyuncu, sevgilisi ile kumsalda verdiği sarmaş dolaş pozu takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Meltem Yılmazkaya'nın sevgilisiyle yaptığı sarmaş dolaş o paylaşım...