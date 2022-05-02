Haberler Magazin Videoları Güldür Güldür'ün Fikri'si Aziz Aslan'ın gözünden sakındığı eşini gören hayran kaldı! ‘Gün ışığım’ dediği eşi parmak ısırttı!

Güldür Güldür'ün Fikri'si Aziz Aslan'ın gözünden sakındığı eşini gören hayran kaldı! ‘Gün ışığım’ dediği eşi parmak ısırttı!

Güldür Güldür'ün Fikri'si Aziz Aslan'ın gözünden sakındığı eşini gören hayran kaldı! ‘Gün ışığım’ dediği eşi parmak ısırttı!
02.05.2022 15:41

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Güldür Güldür'ün Fikri'si Aziz Aslan'ın gözünden sakındığı eşine bakın! Aziz Aslan, kadrosunda Alper Kul, Açelya Topaloğlu, Onur Buldu, Ali Sunal, Onur Atilla gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Fikri karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu. Oyunculuk performansıyla beğeni toplayan Aslan'ın özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Özellikle aşk hayatı merak konusu olan Aslan hakkında "Aziz Aslan'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun güzeller güzeli eşini görenler ise hayran kalırken ünlü çift için "Çok yakışıyorlar" yorumları yapıldı. İşte Aziz Aslan'ın hayran bırakan eşi...

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Güldür Güldür'ün Fikri'si Aziz Aslan'ın gözünden sakındığı eşine bakın! ‘Gün ışığım’ dediği eşi parmak ısırttı gören hayran kaldı

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