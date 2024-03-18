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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 18 Mart 2024, 16:46 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2024, 16:46

Gör'Seul' şov! Serenay Sarıkaya Seul tarzı çok konuşuldu! ''Giyinmeyi unuttu''

Dünyaca ünlü markanın Türkiye elçisi olan Serenay Sarıkaya, özel davetli olarak Güney Kore’ye gitti. Seul’de düzenlenecek etkinliği katılan Sarıkaya, Asya Kıtası’na da açılmış oldu.

Serenay Sarıkaya oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de birçok markayı peşinden koşturuyor. Ülkemizde birçok marka ile iş birliği yapan ünlü oyuncu, yurt dışında da bir hayli rağbet görüyor. Sarıkaya, son olarak ünlü İtalyan mücevher markasının Türkiye'deki marka elçisi olmuştu. Oyuncu geçen Eylül ayında markanın davetiyle Milano'ya gitmişti. Davette Sportmax imzalı pembe bir elbise giyen oyuncu, çeşitli mücevherlerle kombinini tamamlamış ve göz kamaştırmıştı.

GÜNEY KORE ÇIKARMASI!
Açıklamaları, özel hayatı, tarzı ve oyunculuğu ile magazin manşetlerinden düşmeyen ünlü isim şimdi de yüzü olduğu markanın Türkiye elçisi olarak Güney Kore'ye gitti. Avrupa'dan sonra Asya Kıtası'na açılan Sarıkaya, bir markanın Seul'de düzenlenen etkinliğine siyahlar içinde katıldı. Kıyafetini zarif takılarıyla kombinleyen Sarıkaya, boy boy fotoğraflarını da paylaştı. Güzel oyuncuya beğeni ve yorum yağdı.

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