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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 18 Mart 2024, 17:22 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2024, 17:23

FETÖ'cülerin firar rotası deşifre oldu! Hat oyunu açığa çıktı

FETÖ mensuplarının başkaları adına açılan cep telefonu hatlarıyla illegal kaçışlarını organize ettikleri tespit edildi. Ancak örgütün herkesin yurt dışına çıkışına karşı olduğu saptandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), geçmiş dönemde kritik ve mahrem yapılarda görev alan örgüt üyelerini yurtdışına kaçırma çabası sürüyor.

İLLEGAL KAÇIŞ DEŞİFRE OLDU
Örgütün güncel yapılanmasına yönelik soruşturmada; örgüt mensuplarının başkaları adına açılan cep telefonu hatlarıyla illegal kaçışlarını organize ettiği ortaya çıktı.

Bu yöntemle yapılan bir kaçış organizasyonu da o telefon hatlarının tespit edilmesiyle belgelendi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği "Makas" operasyonu kapsamında tutuklanan terzi Bülent Duman'ın işyerinde ele geçirilen GSM hattı belgeleri incelemeye alındı.

Hattın, gerçek sahibinin bilgisi dışında açıldığı ve polisin teknik ve fiziki takibi sırasında bir örgüt mensubu tarafından örgütün buluşma noktası olan Duman'ın işyerine getirildiği, daha sonra geri alındığı saptandı.

Terzi Bülent Duman'ın işyeri

ROTA ORTAYA ÇIKTI
Kaçışın rotasını ortaya koyan sinyallere göre; Antalya, Burdur, Afyonkarahisar, Kütahya, Bilecik ve Bursa güzergahını kullanan örgüt üyeleri, oradan İstanbul'a bir süre sonra Edirne, daha sonra da Yunanistan'a geçti.

Örgütün, kaçırdığı elemanına bizzat seçtiği mensupları aracılığıyla araç kiralayıp sınır bölgelerine kadar ulaşımlarını, gittiği ülkelerde de yardımcı olacak örgüt mensuplarıyla irtibatını sağladığı kaydedildi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen.

KAÇIN TALİMATI
Sabah'ta yer alan habere göre; Örgüt tepe yönetiminin 'hicret' algısı yaratmaya çalıştığı 'kaçış' planının, örgüt içinde 'Yoksa dağılıyor muyuz?' paniğine neden olduğu öğrenildi. Haklarında yakalama kararı olanlar ile yakın zamanda davası sonuçlanacak örgüt üyelerine yurt dışına çıkış talimatı veren örgütün, bu kişilerin kaçışına öncelik verdiği, kaçışlarını organize ettiği anlaşılırken, soruşturma kapsamında alınan ifadelerde de; yurtdışındaki örgüt yöneticilerinin önemsiz görülen FETÖ üyelerin kaçışıyla ilgili güncel yapılanmaya sorumluluk alınmaması talimatı verdiği belirtildi.

Örgütün, mensuplarının tamamının yurt dışına çıkmasını istemediği, ülke içinde faaliyetlerin sürdürülmesi gerektiği, kaçmak isteyen mensupları ile ilgili referans yöntemi kullandığı saptandı.

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