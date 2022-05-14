Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan’ın yatak pozları ortalığı salladı! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya ikiye bölündü

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan'ın yatak pozları ortalığı salladı! Kadrosunda Berk Atan, Ecem Özkaya gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterini canlandıran Gülsim Ali İlhan, Instagram hesabında yayınladığı son pozlarla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, derin yırtmacıyla yatakta ve koridorda verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncuya ilk beğeni meslektaşı Aslıhan Güner'den gelirken İlhan'ın paylaşımı, sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Gülsim Ali İlhan'ın sosyal emdyada gündem olan o pozları...