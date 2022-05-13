Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan’ın yatak pozları ortalığı salladı! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya ikiye bölündü

Kadrosunda Berk Atan, Ecem Özkaya, Hazal Çağlar gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterini canlandıran Gülsim Ali İlhan, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmişti.