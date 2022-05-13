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Haberler Magazin Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan’ın yatak pozları ortalığı salladı! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya ikiye bölündü

Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan’ın yatak pozları ortalığı salladı! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya ikiye bölündü

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan'ın yatak pozları ortalığı salladı! Kadrosunda Berk Atan, Ecem Özkaya gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterini canlandıran Gülsim Ali İlhan, Instagram hesabında yayınladığı son pozlarla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, derin yırtmacıyla yatakta ve koridorda verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncuya ilk beğeni meslektaşı Aslıhan Güner'den gelirken İlhan'ın paylaşımı, sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Gülsim Ali İlhan'ın sosyal emdyada gündem olan o pozları...

13.05.2022 20:50 - Son Güncelleme: 13.05.2022 20:53
Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan’ın yatak pozları ortalığı salladı! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya ikiye bölündü

Kadrosunda Berk Atan, Ecem Özkaya, Hazal Çağlar gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterini canlandıran Gülsim Ali İlhan, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmişti.

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Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan’ın yatak pozları ortalığı salladı! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya ikiye bölündü

Özellikle Durul Bazan ile yaşadığı aşkla bir döneme damga vuran ünlü oyuncu, şimdi ise Instagram'da yayınladığı pozlarla gündeme geldi.

Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan’ın yatak pozları ortalığı salladı! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya ikiye bölündü

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Gülsim Ali İlhan, derin yırtmaçlı yeşil elbisesiyle yatakta ve koridorda verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan’ın yatak pozları ortalığı salladı! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya ikiye bölündü

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan’ın yatak pozları ortalığı salladı! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya ikiye bölündü

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ
Oyuncuya ilk beğeni meslektaşı Aslıhan Güner'den gelirken İlhan'ın paylaşımı, sosyal medyayı ikiye böldü.

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