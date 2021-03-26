Genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun Kimdir? Su Burcu Yazgı Coşkun Kaç Yaşında ve Nereli?

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun hayrete düşürdü. atv'nin yeni dizisi Kardeşlerim izleyici tarafından ilgiyle takip ediliyor. Dizide Asiye karakteri canlandıran başarılı oyuncu dikkatleri üzerine çekerken hakkındaki bilgiler de merak konusu oldu. İşte Su Burcu Yazgı Coşkun hakkındaki şaşırtan bilgiler...

atv'nin seyiriciyi ekrana kilitleyen dizisi 'Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun şaşırttı.

Dört kardeşin hikayesini anlatan Kardeşlerim dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Yazgı Çoşkun'un hayranları başarılı oyuncunun hayatını mercek altına aldı.

Gelecekte adından çokça söz ettireceği düşünülen başarılı oyuncu hakkında şaşırtan bilgiler ortaya çıktı.

İşte 2004 doğumlu olan oyuncunun hakkındaki o bilgiler...

SU BURCU YAZGI COŞKUN KİMDİR?

Su Burcu Yazgı Coşkun 15 Nisan 2004 İstanbul doğumlu Türk sinema ve dizi-film oyuncusudur.

Oyunculuğa 2012 senesinde çocuk oyuncu olarak başlamıştır. Bir süre çocuk rollerinde oynadı.

Şimdiye dek birçok film ve dizide rol alan Su Burcu Coşkun, 2020 yılında rol aldığı Kırmızı Oda dizisinde Güler karakterinde bir genç kızı canlandırdı.

Kırmızı Oda'daki oyunculuğuyla çok beğeni topladı.

SU BURCU YAZGI COŞKUN'UN ROL ALDIĞI PROJELER

KARDEŞLERİM (Asiye)

KIRMIZI ODA (Güler)

KUZGUN (Naz)

BİZİM HİKAYE (Melis)

KADIN

KARA YAZI (Songül)

AŞK YENİDEN (Elif)

KARADAYI (Konuk oyuncu)

SANA BİR SIR VERECEĞİM (Anacast)

KALBİM DÖRT MEVSİM

FARKLI BOYUT

KARDEŞLERİM DİZİSİNİN KONUSU

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır.

Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar…

Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.