Gelinim Mutfakta kim elendi? Sorusunun yanıtı merak edilerek arama motorları üzerinden sıkça araştırılmaya başlandı. Onur Büyüktopçu’nun sunuculuğu ile hafta içi her gün Kanal D gündüz kuşağında yayınlanan ve ilgiyle izlenen yemek yarışmasında yine heyecan dolu bir haftanın finali vardı. Özellikle İlayda ve kayınvalidelerden Nurten arasındaki tartışma gergin anların yaşanmasına neden oldu ve İlayda sinirlerine hakim olmakta oldukça zorlandı. Peki 4 Aralık Gelinim Mutfakta haftanın birincisi hangi yarışmacı oldu?

Her gün keyifle izlenen Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan, gerginlik, eğlenceli anlar bir aradaydı. Yine bir haftanın finalinde haftanın, günün birincisi belli olurken kimin elendiği de açıklandı. Peki 4 Aralık Gelinim Mutfakta haftanın birincisi hangi yarışmacı oldu? Haftanın en düşük puanını alarak hayallerine veda etmek zorunda kalan isim kim oldu? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ise 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna takarak mutlu oldu. İşte yaşananlar…

4 ARALIK CUMA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?



Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin Gizem oldu.



GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (4 ARALIK)



İlayda ve Nurcan en düşük puanı alan gelinler oldu. Haftanın en düşük puanını alan Nurcan 53 puan ile yarışmaya veda eden isim oldu.



GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?



Haftanın birincisi toplam 86 puanla Aysun oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.





GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?

Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Onur Büyüktopçu da yemekleri tadacak ve puan verecek.

Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Büyüktopçu'nun puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.

ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR?

Onur Büyüktopçu (doğum- 24 Nisan 1982, İstanbul), Türk oyuncu, cast direktörü ve menajer. Kiralık Aşk, Memleket Hikayeleri ve Hürmüz Gelin gibi yapımlarda rol aldı.

Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982'de İstanbul'da doğdu. Babası Çankırılı, annesi göçmendir. On sekiz yaşına kadar İzmir'de yaşadı ve öğrenimini burada tamamladı. Dil ve tiyatro okulu için İngiltere'ye giden Büyüktopçu, Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy'de eğitim aldı. Oyunculuğa ilk adımını 2003 yılında Lise Defteri adlı dizi ile attı ve bu dizide Yusuf karakterini canlandırdı.

Yabancı Damat, Doktorlar gibi dizilerde konuk oyuncu olarak rol aldı. 2010 yılında Güz Gülleri adlı dizide rol aldı. 2015-2017 yılları arasında Kiralık Aşk dizisinde Koray rolünü canlandırdı.2017-2019 yılları arasında TV8'de yayımlanan Yemekteyiz yarışmasının sunuculuğunu yapmıştır.2019 yılında Show Tv 'de yayımlanan Damat Bayıldı adlı yarışmayı sunmuştur.24 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Kanal D'de yayımlanan Çarkıfelek adlı yarışmayı sunmaktadır.Oyunculuğunun yanında cast direktörlüğü, menajerlik ve tiyatro oyunculuğu da yapmaktadır.