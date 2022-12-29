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"Gecenin Ucunda" dizi setinde olay! Mahalledeki gençler rambo bıçağı ve palalarla set çalışanlarına saldırdı! İşte o anlar...

"Gecenin Ucunda" dizi setinde olay! Mahalledeki gençler rambo bıçağı ve palalarla set çalışanlarına saldırdı! İşte o anlar...
29.12.2022 16:28 - Son Güncelleme: 29.12.2022 16:30

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Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu'nun rol aldığı dizinin setinde olay! Pala ve rambo bıçaklar dehşet saçtı. Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün başrollerini paylaştığı "Gecenin Ucunda" dizisinin çekim hazırlıkları sırasında mahalle sakinleri ile set çalışanları arasında tartışma çıktı. Karşılıklı tartışma sonrası mahalledeki gençler rambo bıçağı ve palalarla set çalışanlarına saldırdı.

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Kartal'da 'Gecenin Ucunda' dizisinin çekim hazırlıkları esnasında mahalle sakinleri ile set ekibi arasında tartışma çıktı. Kavganın büyümesi ile seti basan gençler ellerindeki Rambo bıçağı ve satırla çekim ekibini kovaladı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde Kartal'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kartal'da "Gecenin Ucunda" dizisinin çekim hazırlığında mahallenin gençleriyle set çalışanları arasında küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Olay yerinden uzaklaşan gençler kurulan seti kısa süre sonra palalar ve rambo bıçaklarıyla basarak set çalışanlarına saldırdı. Mahalle sakinlerinin araya girmesiyle kavga son bulurken korku dolu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye yansıdı. Yaşanan kavga nedeniyle çekim iptal edilirken, filmin başrol oyuncusu Neslihan Atagül'ün çekim alanına yaşanan olaylardan dolayı gelmediği öğrenildi. Öte yandan mahalle sakinleri Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'ya seslenerek mahallelerini ziyaret etmelerini istedi.

"Rambo bıçağı ve palalarla saldırdılar"
Dükkanında çekim yapılacak olan esnaf Erhan Gül, "Dün öğlen civarı burada dizi çekimi vardı. Mahallenin gençleri ile set çalışanları arasında tartışma oldu. Karşılıklı küfürleşmeler oldu. 5 dakika geçince mahalledeki gençler bıçakla pala ile geldiler. Set ekibi de kendini savunmak için saldırdı. Gençler kaçtı. Set ekibi de çekimi iptal ederek buradan ayrıldı. Rambo bıçağı, pala ile gelmişti gençler. Neslihan Atagül gelecekti. Sahnesini oynayacaktı. Biz mahalle olarak bu duruma çok üzüldük. Sevdiğimiz sanatçılar gelecekti. 3 tane gencin yaptığı yüzünden mahalle kötü anılacak. Bu sanatçılar bir daha bu mahalleye gelmez. Biz mahalleli olarak onları çok seviyoruz. Neslihan Hanım ve eşi Kadir Doğulu bir gün gelirlerse çayımızı da içsinler." diye konuştu.

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