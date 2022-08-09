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Gamze Özçelik'in oğlu Murathan’ı görenler şaştı kaldı!

Gamze Özçelik'in oğlu Murathan’ı görenler şaştı kaldı!
09.08.2022 18:48 - Son Güncelleme: 09.08.2022 18:48

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Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve 2008 yılında hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş 2011'de yollarını ayırdı. Bu evlilikten Murathan adında bir evlada sahip olan Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu sosyal medya gündeminde. Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın gözlerden uzak büyüttükleri oğulları Murathan şu an 11 yaşında. Uğur Pektaş son olarak oğluyla geçirdiği keyifli bir anı paylaşarak yazdığı notla beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan…

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